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Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Hilal ile yenişemedi

Real Madrid, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Hilal ile 1-1 berabere kaldı. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmanın ikinci yarısında görev aldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Hilal ile yenişemedi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ilk maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, ABD'nin Miami kentindeki Hord Rock Stadı'nda karşılaştı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Real Madrid'in golünü 34. dakikada Gonzalo Garcia atarken Al Hilal'in golünü ise 41. dakikada penaltıdan Ruben Neves kaydetti.

ARDA GÜLER İKİNCİ YARIDA FORMA GİYDİ

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, maçın ikinci yarısında görev aldı.

Gruptaki bir sonraki maçında Real Madrid, Pachuca ile karşı karşıya gelecek.

Al Hilal ise Salzburg ile kozlarını paylaşacak. 

Eshspor Haberleri