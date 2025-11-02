Real Madrid, sahasında Valencia'yı 4 golle geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, Valencia'yı ağırladı.

VALENCIA'YA 4 ATTILAR

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-0 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, ilki penaltıdan olmak üzere 19 ve 31. dakikalarda Mbappe, 44. dakikada Bellingham ve 82'de Alvaro Carreras kaydetti.

Karşılaşmada dakikalar 43'ü gösterirken Vinicius Junior bir penaltı atışından yararlanamadı.

ARDA GÜLER ASİST YAPTI

Milli yıldız Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 45 dakika oyunda kalırken Mbappe'nin golünde asisti yapan isim oldu.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 30 yaptı ve liderliğini, 2. sıradaki Barcelona'nın 7 puan önünde sürdürdü. Valencia ise 9 puanda kaldı.

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, Vallecano deplasmanına gidecek. Valencia ise evinde Real Betis'i konuk edecek.