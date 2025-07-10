Real Madrid'i farklı yenen Paris St Germain finale yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Fransa temsilcisi Paris St Germain ile İspanyol ekibi Real Madrid, ABD'nin New York kentinde karşılaştı.

Maça hızlı başlayan PSG, Fabian Ruiz'in 6. dakikadaki golüyle öne geçerken Ousmane Dembele'nin 9. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı.

PSG, 24. dakikada Fabian Ruiz'le bir gol daha bularak skoru 3-0 yaptı.

İlk yarıyı 3-0 üstün tamamlayan PSG'nin 48. dakikada Desire Doue ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın 87. dakikasında PSG adına sahneye çıkan Gonçalo Ramos, kaydettiği golle maçın skorunu ilan etti: 4-0.

ARDA İLK 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 83. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.

Chelsea ile Paris St Germain arasındaki final maçı 13 Temmuz Pazar günü New York'ta oynanacak.