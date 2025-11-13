Roberto Mancini, Al Sadd'ın yeni teknik direktörü oldu

- Roberto Mancini, Katar ekibi Al Sadd'ın yeni teknik direktörü oldu.
- Mancini, Al Sadd ile 2,5 sezonluk sözleşme imzaladı.
- Daha önce Galatasaray ve İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Mancini, en son Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başındaydı.
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, Katar ekibi Al Sadd ile anlaşmaya vardı.
Katar kulübünden yapılan açıklamada, "Roberto Mancini, Al Sadd ile 2,5 sezonluk sözleşme imzaladı." denildi.
GALATASARAY'DA GÖREV ALMIŞTI
Galatasaray'ı 2013-2014 sezonunda çalıştıran 60 yaşındaki Mancini, son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı.
UZUN ZAMANDIR KULÜP ÇALIŞTIRMIYOR
İtalya Milli Takımı'na EURO 2020'yi kazandıran Mancini kulüp düzeyinde son olarak 2017-2018 sezonunda Rusya'nın Zenit takımını çalıştırmıştı.