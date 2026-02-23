Porto'ya Rio Ave karşısında tek gol yetti

Milli futbolcumuz Deniz Gül'ün formasını giydiği Porto, Portekiz Ligi'nin 23. haftasında konuk ettiği Rio Ave'yi 1-0 yendi.
Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Porto, Rio Ave'yi ağırladı.
Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Porto'nun golünü 22. dakikada Victor Froholdt kaydetti.
DENİZ GÜL İLK 11'DE BAŞLADI
Porto'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Deniz Gül, 75 dakika sahada kaldı.
Deniz'in 47. dakikada attığı gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.
Bu sonuçla puanını 62 yaparak liderliğini sürdüren Porto, ligdeki bir sonraki maçında Arouca'yı ağırlayacak.
20 puanda kalan Rio Ave ise Famalicao'yu konuk edecek.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi