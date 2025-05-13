Roma'nın 19 maçlık serisini Atalanta bitirdi

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 36. haftasında Atalanta, Roma'yı ağırladı.
Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başaran Atalanta, Roma'nın 19 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Ademola Lookman ile 32. dakikada Bryan Cristante attı.
Roma'nın sayısını 76. dakikada Ibrahim Sulemana kaydetti.
ZEKİ 90 DAKİKA OYNADI
Milli futbolcumuz Zeki Çelik, Roma adına 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla puanını 71 yapan Atalanta, ligdeki bir sonraki maçında Genoa deplasmanına gidecek.
63 puanda kalan Roma ise Milan'ı konuk edecek.
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