Rui Costa, Benfica'da yeniden başkanlığa seçildi

Portekiz'in Benfica Kulübü'nde yapılan seçimlerde Rui Costa yeniden başkanlığa getirildi.

Toplam 93 bin 81 üyenin oy kullandığı seçimlerde diğer aday Joao Noronha Lopes karşında oyların yüzde 65,9'unu alan Costa, ikinci kez başkan seçildi.

"OY ORANI BENİ GURURLANDIRDI"

Seçimden sonra yaptığı açıklamada, büyük bir sorumluluğu üstlenmekten onur duyduğunu belirten 53 yaşındaki Costa, "Buna layık olmak için elimden geleni yapacağım. Seçim sonuçları ve oy oranı beni gururlandırdı. Sorumluluk her geçen gün artıyor ve bu seçimde daha da arttı." diye konuştu.

"İYİ Kİ KONUŞMADIM"

Teknik direktör Jose Mourinho ile henüz konuşmadığını belirten Costa, "İyi ki konuşmadım, konuşmuş olsaydım bu kötü bir işaret olurdu." ifadesini kullandı.