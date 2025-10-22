Abone ol: Google News

Şampiyonlar Ligi'nde kalecinin yaptığı asist maça damga vurdu

İngiltere deplasmanında Newcastle United'a 3-0 mağlup olan Benfica, gruplarda henüz puanla tanışamadı. Maçın en dikkat çekici anı Newcastle kalecisi Nick Pope'dan geldi. Newcastle kalecisi Nick Pope, eliyle asist yaptı.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 12:14
  • Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle United'a 3-0 yenildi.
  • Maçın en dikkat çekici anını Newcastle kalecisi Nick Pope'un eliyle yaptığı asist oluşturdu.
  • Pope'un pası, takımının golünde büyük rol oynadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Benfica, İngiltere deplasmanında Newcastle United'a konuk oldu.

Mücadele boyunca üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, Portekiz temsilcisini 3-0'lık net skorla geçti.

KALECİ ELİYLE ASİST YAPTI 

Maçın en dikkat çekici anı, Newcastle kalecisi Nick Pope'dan geldi.

Kalesinden eliyle başlattığı atakta yapılan asist, geceye damga vurdu.

TEK TOPTA GOLÜ BULDULAR 

İngiliz kaleci, topu adeta milimetrik bir pasla takım arkadaşına gönderdi ve golün hazırlayıcısı oldu.

İşte o anlar...

