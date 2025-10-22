Şampiyonlar Ligi'nde kalecinin yaptığı asist maça damga vurdu İngiltere deplasmanında Newcastle United'a 3-0 mağlup olan Benfica, gruplarda henüz puanla tanışamadı. Maçın en dikkat çekici anı Newcastle kalecisi Nick Pope'dan geldi. Newcastle kalecisi Nick Pope, eliyle asist yaptı.