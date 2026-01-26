Sergej Jakirovic'in oğlu Inter'e transfer oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalyan devi Inter, sürpriz bir transferi açıkladı.

Daha önce ülkemizde Kayserispor'u da çalıştıran Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic'in 18 yaşındaki oğlu Leon Jakirovic, Inter U23 takımına transfer oldu.

Dinamo Zagreb altyapısından yetişen ve U19 takımına kadar transfer olan sol stoper Leon Jakirovic, Hırvatistan altyaş milli takımlarında da 18 kez forma giydi.

"KARİYERİMDE ŞU ANA KADAR ATTIĞIM EN BÜYÜK ADIM"

Transferi sonrası konuşan Jakirovic, "Çok mutluyum; Inter'e transfer olduğum için heyecanlıyım. Daha yeni 18 yaşıma girdim. Inter, kariyerimde şu ana kadar attığım en büyük adım. Bence muhteşem olacak. Ben topla oynama seven bir stoperim, hatları aşan paslar denerim. Herkes İtalyan stoperlerin dünyanın en iyisi olduğunu bilir. Savunma alanında burada kendimi çok geliştirebilirim. Beni en çok etkileyen stoper zaten Inter'den Bastoni'ydi. Şimdi onunla birlikteyim." dedi.

Babası Sergej Jakirovic hakkında gelen soruya Leon, "Bana her şeyi babam öğretti, benden en iyisini çıkarmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.