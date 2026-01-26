Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan İsmail Yüksek'in durumu netleşti

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, dün akşam Kadıköy'de oynanan Göztepe maçının 38. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. İsmail Yüksek'in durumu belli oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 26.01.2026 17:41
Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan İsmail Yüksek'in durumu netleşti
  • Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
  • Yapılan kontrollerde sakatlığının ciddi olmadığı anlaşıldı.
  • Yüksek, bu sezon tüm kulvarlarda 28 maçta 1884 dakika görev aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de dün konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalmış ve şampiyonluk yarışında yara almıştı.

Sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, ilk 11'de başladığı maçta sakatlanmıştı.

38. dakikada yerini Fred'e bırakan İsmail Yüksek'in durumu belli oldu.

SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

TRT Spor'a göre milli futbolcunun ilk bulgularında uzun süreli bir sakatlığa sebebiyet verecek önemli bir duruma rastlanmadı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan İsmail Yüksek, 1884 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

Eshspor Haberleri