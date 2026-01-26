Sergio Ramos, Sevilla'yı alıyor

- Sergio Ramos, altyapısından yetiştiği Sevilla'yı 450 milyon euroya satın almak için kulüp sahipleriyle anlaştı.
- Ramos'un ortağı, Five Eleven Capital'den Martin Ink olarak açıklandı.
- Sürecin resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Efsane savunmacı Sergio Ramos, altyapısından yetiştiği Sevilla'yı satın almaya hazırlanıyor...
Ramos, bu kapsamda Sevilla'yı satın almak için kulüp sahipleriyle anlaşmaya vardı.
Cadena Ser'in haberine göre taraflar, prensipte el sıkıştı.
SEVILLA'NIN SAHİPLERİYLE ANLAŞMA TAMAM
Haberde yer alan bilgilere göre, Sergio Ramos'un Sevilla'yı satın almak için anlaşmaya vardığı rakamın 450 milyon euro olduğu ifade edildi.
Sergio Ramos'un ortağının, Five Eleven Capital iş grubunun önemli isimlerinden Martin Ink olduğu vurgulandı.
ALTYAPISINDAN YETİŞTİĞİ KULÜBÜ ALIYOR
Görüşmelerin tamamlandığı ve sürecin resmiyete dökülmesinin beklendiği aktarıldı.
Altyapısından yetiştiği kulübe futbolcu olarak uzun yıllar sonra geri dönen Sergio Ramos'un, bu kez kulüp sahibi olarak Sevilla'ya dönmeye hazırlanması İspanyol futbolunda büyük yankı uyandırdı.