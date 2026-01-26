Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de En Nesyri bekleyişi: Talebini yönetime iletti

Fenerbahçe'den ayrılığı gündemde olan Youssef En-Nesyri'nin Juventus'a transferi son anda gerçekleşmemişti. Faslı forvetin menajeri, sarı-lacivertlilerle görüşme gerçekleştirdi. En-Nesyri ne talep ettiğini menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye iletti.

Yayınlama Tarihi: 26.01.2026 16:30
  • Fenerbahçe'nin ayrılmayı planladığı Youssef En-Nesyri'nin Juventus'a transferi gerçekleşmedi.
  • Faslı forvet, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye bonservisiyle ayrılmak istediğini iletti.
  • Henüz En-Nesyri için bonservis teklifi gelmemiş olup, önerildiği takımlardan yanıt bekleniyor.

Fenerbahçe'nin vedalaşma planları yaptığı Youssef En-Nesyri için en ciddi girişimleri Juventus yapmıştı.

Hatta İtalyan devi, sarı-lacivertlilerle satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmış ancak Faslı forvetten olumlu cevap alamamıştı.

JUVENTUS YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Süreç sonrası Juventus yetkilileri İtalya'ya eli boş dönmüş ve En-Nesyri dün akşam oynanan Göztepe maçında yedek soyunmuştu.

Torino ekibinin teklifini kabul etmeyen En-Nesyri'nin menajeri, TRT Spor'a göre Fenerbahçe yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi.

MENAJERİ 'BONSERVİSLE AYRILMAK İSTİYORUZ' DEDİ

Buna göre En-Nesyri'nin menajeri, oyuncusunun bonservisiyle ayrılmak istediğini Fenerbahçe'ye iletti.

Faslı forvet için şu ana kadar bonservis teklifi gelmezken, E-Nesyri'nin önerildiği takımlardan geri dönüş bekleniyor.

