Fenerbahçe'de En Nesyri bekleyişi: Talebini yönetime iletti

Fenerbahçe'nin vedalaşma planları yaptığı Youssef En-Nesyri için en ciddi girişimleri Juventus yapmıştı.

Hatta İtalyan devi, sarı-lacivertlilerle satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmış ancak Faslı forvetten olumlu cevap alamamıştı.

JUVENTUS YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Süreç sonrası Juventus yetkilileri İtalya'ya eli boş dönmüş ve En-Nesyri dün akşam oynanan Göztepe maçında yedek soyunmuştu.

Torino ekibinin teklifini kabul etmeyen En-Nesyri'nin menajeri, TRT Spor'a göre Fenerbahçe yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi.

MENAJERİ 'BONSERVİSLE AYRILMAK İSTİYORUZ' DEDİ

Buna göre En-Nesyri'nin menajeri, oyuncusunun bonservisiyle ayrılmak istediğini Fenerbahçe'ye iletti.

Faslı forvet için şu ana kadar bonservis teklifi gelmezken, E-Nesyri'nin önerildiği takımlardan geri dönüş bekleniyor.