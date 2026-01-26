Fenerbahçe'de En Nesyri bekleyişi: Talebini yönetime iletti

- Fenerbahçe'nin ayrılmayı planladığı Youssef En-Nesyri'nin Juventus'a transferi gerçekleşmedi.
- Faslı forvet, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye bonservisiyle ayrılmak istediğini iletti.
- Henüz En-Nesyri için bonservis teklifi gelmemiş olup, önerildiği takımlardan yanıt bekleniyor.
Fenerbahçe'nin vedalaşma planları yaptığı Youssef En-Nesyri için en ciddi girişimleri Juventus yapmıştı.
Hatta İtalyan devi, sarı-lacivertlilerle satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmış ancak Faslı forvetten olumlu cevap alamamıştı.
JUVENTUS YARIŞTAN ÇEKİLDİ
Süreç sonrası Juventus yetkilileri İtalya'ya eli boş dönmüş ve En-Nesyri dün akşam oynanan Göztepe maçında yedek soyunmuştu.
Torino ekibinin teklifini kabul etmeyen En-Nesyri'nin menajeri, TRT Spor'a göre Fenerbahçe yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi.
MENAJERİ 'BONSERVİSLE AYRILMAK İSTİYORUZ' DEDİ
Buna göre En-Nesyri'nin menajeri, oyuncusunun bonservisiyle ayrılmak istediğini Fenerbahçe'ye iletti.
Faslı forvet için şu ana kadar bonservis teklifi gelmezken, E-Nesyri'nin önerildiği takımlardan geri dönüş bekleniyor.