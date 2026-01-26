Michael Schumacher hakkında son durumuyla ilgili dikkat çeken iddia

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Daily Mail'in haberine göre, 12 yıl önce korkunç bir kayak kazasında yaralanan Formula 1 efsanesi Michael Schumacher, artık yatalak değil.

İNGİLİZLERİN İDDİASI: ARTIK YATALAK DEĞİL

57 yaşındaki Alman pilotun yavaş iyileşme süreci, sadece yakın ailesi ve birkaç güvenilir arkadaşının bildiği, sıkı bir şekilde korunan bir sır olarak kaldı.

Haberin detayında; Schumacher'e yakın kaynaklar, efsane ismin artık tekerlekli sandalyede oturabildiğini ve 30 milyon sterlinlik Mallorca'daki malikanesinde ve Cenevre Gölü kıyısındaki 50 milyon sterlinlik konutunda dolaşabildiğini vurguladı.

OTURABİLİYOR VE DOLAŞABİLİYOR...

Schumacher, 30 yıldır eşi olan Corinna ve 24 saatlik bakım hizmeti veren bir hemşire ve terapist ekibi tarafından bakılıyor.

Yine aileye yakın bir kaynak, "Onun çevresinde olup bitenlerin bir kısmını anladığı, ancak muhtemelen hepsini anlamadığı hissi var" açıklamasını yaptı.