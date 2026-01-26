Beşiktaş'ta Tammy Abraham gelişmesi: KAP bildirimi yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Tammy Abraham’ı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.

Siyah-beyazlılar, Aston Villa ile ismi anılan tecrübeli golcünün bonservisini sezon sonunu beklemeden aldı.

Beşiktaş, İtalyan ekibi Roma'dan 2 milyon euro karşılığında kiraladığı golcü futbolcu Abraham'ı 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını duyurdu.

KAP AÇIKLAMASI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, Roma kulübüne 13 milyon euro transfer bedeli ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

ASTON VILLA YOLCUSU

Tammy Abraham için süredir Aston Villa ile görüşme halinde olan siyah-beyazlılar, 15 milyon euro ile başlayan pazarlıkları 21 milyon ve genç stoper Yasin Özcan'ın bonservisi seviyelerine kadar çekti.

İki kulüp arasında peşinat, ödeme planı gibi konularda son pazarlıkların yapıldığı ve bu transferin bitme aşamasında olduğu öğrenildi.

Son anda bir aksilik veya yeni talepler çıkmazsa kısa süre içinde bu transferin resmileşmesi bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

14 milyon euro piyasa değeri bulunan 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasını 26 kez giydi.

Başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 3 asistle mücadele etti.