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    Stefan Kuntz yine Galler maçını izledi

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, EURO2024 Elemeleri'nde grubumuzda yer alan Galler'in İngiltere ile oynadığı Dünya Kupası karşılaşmasını tribünden takip etti.
    • 30.11.2022 - 09:34
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    Stefan Kuntz yine Galler maçını izledi

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeleri'inde grubumuzda yer alan takımları yakından takip etmeye devam ediyor.

    Daha önce Galler'in ABD ile oynadığı maçı tribünden takip eden Alman teknik adam, bu kez Galler'in İngiltere ile oynadığı karşılaşmayı yine stadyumdan takip etti.

    "Rakibimizi izliyorum"

    Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Stefan Kuntz, "Bir sonraki rakibimizi izliyorum." ifadelerini kullandı.

    Stefan Kuntz yine Galler maçını izledi #1


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