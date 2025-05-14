Taiwo Awoniyi, yapay komaya alındı
AA & Ensonhaber

Premier Lig'de geçen pazar günü oynanan ve 2-2 sona eren Nottingham Forest-Leicester City maçının son anlarında ev sahibi ekibin oyuncusu Taiwo Awoniyi, takım arkadaşı Anthony Elanga'nın ortasında topu yakalamaya çalışırken direğe çarptı.

İngiliz basını, oyuncunun çarpışmada bağırsaklarının yırtıldığını duyurdu.

YAPAY KOMAYA ALINDI

27 yaşındaki Nijeryalı golcünün, karın yaralanması nedeniyle geçirdiği ameliyatın ilk aşamasının ardından yapay komaya alındığı bildirildi.

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Emre Çalışkan
Editor