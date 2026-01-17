Galatasaray, Bahçeşehir Koleji'ne şans tanımadı

- Galatasaray, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni 82-72 mağlup etti.
- Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı ve Galatasaray üçüncü periyotta farkı açarak galibiyeti elde etti.
- Maçın en skorer ismi Galatasaray'dan Palmer Jr. oldu ve Bahçeşehir Koleji'nde Homesly dikkat çeken isimler arasında yer aldı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan, 82-72'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Murat Ciner
Galatasaray: Robinson Jr. 16, Can Korkmaz 6, Palmer Jr. 19, Gillespie 10, White Jr. 4, McCollum 16, Meeks 4, Rıdvan Öncel, Petrucelli, Muhsin Yaşar 7
Bahçeşehir Koleji: Mitchell 3, Flynn 13, İsmet Akpınar 3, Cavanaugh 12, Williams 10, Ford 9, Homesly 12, Furkan Haltalı 9, Ponitka, Göktuğ Baş 1
1. Periyot: 20-18
Devre: 39-39
3. Periyot: 74-51
Beş faulle çıkanlar: 37.53 Robinson (Galatasaray), 37.57 Mitchell (Bahçeşehir Koleji)