Toni Kroos vedası hakkında konuştu: Kendimi güçlü sanıyordum... Real Madrid'in Real Betis ile oynadığı maçta son kez Santiago Bernabeu'ya çıkan Toni Kroos, maçın ardından konuştu.

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Real Madrid forması giyen Toni Kroos, Real Betis ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası futbolu bırakma kararı alan ve Real Betis maçıyla birlikte son kez Santiago Bernabeu'ye çıkan Alman yıldız, "Tüm Real Madrid taraftarlarına, kulübe ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu 10 yıl boyunca kendimi hep evimde hissettim." dedi.

"Yarından itibaren unutabiliriz"

Real Betis maçıyla ilgili konuşan Kroos, "Bu maça farklı bir duyguyla geldim çünkü bunun son maç olacağını biliyordum. Mümkün olduğunda keyif almak istedim ve her zaman olduğu gibi 85 dakika boyunca bunu yaptım. Yeterince güçlü olduğunu hissediyorum ta ki çocuklarımın ağladığını görünceye kadar. O an beni mahvetti. Bu yüzden, bu kararımı maçtan önce açıklamak istemiştim. Böylece yarından itibaren bunu unutabiliriz." diye konuştu.

2014 yılından bu yana Real Madrid forması giyen 34 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinde çıktığı 464 maçta 28 gol attı 98 asist yaptı.