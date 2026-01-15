Beşiktaş tribünlerinden Serdal Adalı'ya tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beşiktaş sahasında Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 6’ya yükseltti. Başkent temsilcisi ise 3 puanda kaldı.

Beşiktaşlı taraftarlar, başkan Serdal Adalı’ya da tepki gösterdi.

BAŞKAN SERDAL ADALI’YA TRANSFER TEPKİSİ

Devre arası transfer döneminde henüz transfer yapmayan siyah-beyazlılarda taraftarlar, "Transfer nerede, transfer nerede, Serdal Adalı transfer nerede" şeklinde bir süre tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlar, takımın üçüncü golünün ardından da tezahüratlarına devam etti.