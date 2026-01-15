Tammy Abraham, 13. golünü attı

- Tammy Abraham, Beşiktaş'ın Ankara Keçiörengücü ile oynadığı Türkiye Kupası maçında bir gol attı ve bu sezonki gol sayısını 13'e çıkardı.
- Beşiktaş, maçı 3-0 kazandı ve C Grubu'nda önemli bir zafer elde etti.
- Abraham, Süper Lig'de 7, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde 5 ve Türkiye Kupası'nda 1 gol attı.
Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Tüpraş Stadyumu’nda Ankara Keçiörengücü ile mücadele etti.
Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Kupada grubun ilk maçında ezeli rakibi Fenerbahçe’ye konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrılan taraf olmuştu.
ABRAHAM, 13. GOLÜNÜ ATTI
Başkent ekibi karşısında siyah-beyazlı takımın ilk golünü kaydeden Tammy Abraham, siyah-beyazlı forma altında gol sayısını 13’e çıkardı.
28 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’de 17 karşılaşmada 7, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde 5, Türkiye Kupası’nda da 1 kez gol sevinci yaşadı.
İngiliz futbolcunun 3 de asisti bulunuyor.