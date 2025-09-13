Abone ol: Google News

Tottenham, West Ham United'ı üç golle yıktı

Tottenham, Premier Lig'in 4. haftasında deplasmanda West Ham United'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 13.09.2025 21:32
Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde Tottenham ile West Ham United, Londra derbisinde karşılaştı.

Londra Stadyumu'nda oynanan derbiyi Tottenham, ikinci yarıda bulduğu gollerle birlikte 3-0 kazandı.

TOTTENHAM, ÜÇ GOLLE GÜLDÜ

Lacivert-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Pape Sarr, 56. dakikada Lucas Bergvall, 64. dakikada Micky van de Ven attı.

Ev sahibi ekipte Tomas Soucek, 56. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

WEST HAM 3 PUANDA KALDI

Bu galibiyetle birlikte Tottenham, puanını 9'a yükseltti. West Ham ise 3 puanda kaldı.

Tottenham gelecek hafta Brighton'a konuk olurken, West Ham kendi evinde Crystal Palace'ı ağırlayacak.

