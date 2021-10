Tudor'dan Galatasaray itirafı

Hellas Verona Teknik Direktörü Igor Tudor, "Hajduk U16 takımını çalıştırırken, Galatasaray'da olduğumdan daha mutluydum." ifadelerini kullandı.

Bir zamanlar Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Igor Tudor, şimdilerde İtalya Serie A'da mücadele eden Hellas Verona'yı çalıştırıyor.

Tudor, basın toplantısında geride kalan sezon, Juventus galibiyeti ve Galatasaray dönemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

İgor Tudor açıklamalarında, “Juventus'a karşı aldığımız galibiyet basın tarafından biraz abartıldı. Juve, son 10 yılda 9 kez şampiyon olmuş bir takım. Bugünün dünyasında her haber 10 dakika devam eder. Medya her şeyi siyah ya da beyaz olarak görür. Medya her şeyi kolayca unutur ve her şeyi biraz abaratır. Ben medyadaki övgülere değil takımıma odaklanmış durumdayım.





“HAJDUK U16’DA GALATASARAY’DAN DAHA MUTLUYDUM”

Verona ile her yıl daha iyiye gitmek istiyorum. Bir teknik direktörün kariyerinde önemli anlar vardır. Bu meseltek uzun vadeli planlar yapmak imkansız. Gün gün devam ediyor. Bir gün bitince sonraki güne odaklanıyorum. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Çok erken yaşlarda başladım. Hajduk U16 takımını çalıştırırken de çok mutluydum. Hajduk U16 takımını çalıştırırken, Galatasaray'da olduğumdan daha mutluydum.





“TAKIMIN GELİŞİMİNE ODAKLANDIM”

Juventus'tan sadece 3 puan eksiğimiz var ama ben puan durumuna bakmıyorum. Gün gün takımımın gelişimine odaklanmış durumdayım. Oyuncularıma her zaman kazanmaları gerektiğini söylerim. Oyuncular ile her maçı kazanmak istiyorum. Her gün iyi performans, her maçta iyi mücadele bekliyorum. Tüm bunların sonucu olarak galibiyetler gelir. Sadece galibiyete, 3 puana da odaklanmam.

Taraftarlar stadyumlara geri döndüğü için futbolcular mutlu. Benim takımım da taraftarlarımızla iyi bir bağ hissediyorlar. Bu benim için çok önemli. Taraftarlar, futbolcuları motive ediyor ve daha iyisi için zorluyor. Futbol böyle çok daha iyi.” ifadelerini kullandı.

2017 yılında Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Igor Tudor, sarı-kırmızılıların başında 34 maça çıkmıştı.

Alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Galatasaray yönetimi, Hırvat hocayla yollarını ayırmıştı.