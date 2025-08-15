UEFA bir kez daha katilin 'İsrail' olduğunu söyleyemedi

İsrail'in saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistin futbolunun efsane isimlerinden olan ve "Filistinli Pele" lakaplı eski milli futbolcu Süleyman Al-Obaid için UEFA'nın daha önce yayımladığı taziye mesajı, tepkilerin odağı olmuştu.

İsrail'in adını bile geçirmeyen UEFA'ya peş peşe tepkiler devam ederken, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ise konuya kayıtsız kalmayarak, UEFA'ya ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından tepki göstermişti.

UEFA, Al-Obaid için "Filistinli Pele Süleyman Al-Obaid’e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek" paylaşımını yaparken Salah, "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" tepkisini vermişti.

UEFA YİNE ŞAŞIRTMADI...

Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu." ifadeleri kullanılmıştı.

Son olarak PSG ile Tottenham arasında İtalya'nın Udine kentindeki Bluenergy Stadı'nda oynanan UEFA Süper Kupa müsabakasında maç öncesi açılan pankartta, İsrail'in adının bile geçmemesi büyük tepki çekti.

Karşılaşma öncesi yapılan törende UEFA, "Çocukları öldürmeyi durdurun" ve "Sivilleri öldürmeyi durdurun" yazan iki pankart açtı.

Ayrıca madalya töreninde de iki Filistinli çocuğu ağırlayan UEFA'nın açılan pankartlarda ve başka bir bölümde İsrail'in adını geçirmemesi, bir kez daha tepkilere neden oldu.

FIFA VE UEFA'NIN ÇİFTE STANDARDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının en az 61 bin 776'ya, yaralıların sayısının ise 154 bin 906'a yükselirken, İsrail, ateşkese kadar geçen 15 ayda spor organizasyonlarında boy göstermeyi sürdürdü.

Sporda uluslararası çatı kuruluşları, 2 yıla yakın süredir devam eden soykırıma rağmen İsrail takımlarına ve sporcularına yaptırım uygulamak bir yana kınama mesajı dahi yayımlamadı. Filistin topraklarında sporcular öldürülürken, İsrailli sporcular uluslararası turnuvalarda mücadeleye devam etti.

İsrail'in işlediği insanlık suçunu görmezden gelen sporun çatı kuruluşlarının, 2022 yılında Ukrayna'yı işgal eden Rusya için aldığı kararlar ise dikkati çekmişti.

UEFA, Rusya'nın Ukrayna işgalinin daha ikinci gününde, "Uluslararası toplumda, Avrupa'nın güvenliği konusunda endişeler bulunmaktadır. Ukrayna'da devam eden Rus askeri saldırısını şiddetle kınıyoruz. UEFA, olimpik ruha uygun, barış ve insan haklarına saygı gibi Avrupa'nın ortak değerleri çerçevesinde futbolu geliştirmek için çalışmaktadır." ifadelerinin yer aldığı mesaj yayımladı.

KONU İSRAİL OLUNCA SESSİZLİĞE GÖMÜLÜYORLAR

Aynı gün toplanan FIFA, Rusya'da uluslararası futbol maçlarının oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı. Çatışmaların başladığı dördüncü günde ise FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya aldı. Rus takımları, o günden bu yana uluslararası alanda müsabakalara katılamıyor.

UEFA ve FIFA, Rusya'ya karşı bu tutumuna karşın, İsrail konusunda deyim yerindeyse "Üç maymun"u oynadı. Öyle ki FIFA, mayıs ayında kendilerine başvuran ve İsrail'in turnuvalardan menedilmesini isteyen Filistin Futbol Federasyonuna olumlu ya da olumsuz bir cevap dahi veremedi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminin ardından hemen aksiyona geçerek bu ülkeyi turnuvalardan men eden UEFA'nın, İsrail'e yönelik herhangi bir adım atmaması ikiyüzlülük olarak yorumlandı.