UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın başlayacak

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları yarın başlayacak.
- Galatasaray, yarın saat 20.45'te Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek.
- Aynı gün çeşitli ülkelerden birçok takım maç yapacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta müsabakaları, yarın ve 26 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
GALATASARAY YARIN OYNAYACAK
Ligde 9 puanla 9. sırada bulunan Galatasaray, yarın saat 20.45'te Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı ağırlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.45 Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz)
20.45 Galatasaray - Union Saint-Gilloise (Belçika)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Villarreal (İspanya)
23.00 Napoli (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Athletic Bilbao (İspanya)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Juventus (İtalya)
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Newcastle United (İngiltere)
26 Kasım Çarşamba:
20.45 Kopenhag (Danimarka) - Kairat (Kazakistan)
20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Monaco (Fransa)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Tottenham (İngiltere)
23.00 Liverpool (İngiltere) - PSV (Hollanda)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)
23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Atalanta (İtalya)
23.00 Sporting (Portekiz) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)