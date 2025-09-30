UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev

UEFA Gençlik Ligi'nde Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasında bugün mücadele gerçekleşecek.
MAÇI ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük'ün müsabakada düdük çalacağı belirtildi.
Kazakistan'ın Almatı şehrinde saat 12.00'de başlayacak müsabakada Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Orhun Aydın Duran yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Saken Baiymbet olacak.