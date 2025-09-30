Abone ol: Google News

UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, UEFA Gençlik Ligi'nde Kairat Almaty - Real Madrid karşılaşmasını yönetecek.

Yayınlama Tarihi: 30.09.2025 05:14
UEFA Gençlik Ligi'nde Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasında bugün mücadele gerçekleşecek.

MAÇI ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük'ün müsabakada düdük çalacağı belirtildi.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde saat 12.00'de başlayacak müsabakada Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Orhun Aydın Duran yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Saken Baiymbet olacak. 

