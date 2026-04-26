Ukrayna'da 11 gollü maçı Dinamo Kiev kazandı

Ukrayna 1. Futbol Ligi'nde oynanan 11 gollü mücadelede Dinamo Kiev, deplasmanda Kryvbas'ı 6-5 mağlup etti.
Ev sahibi ekip, Hirnyk Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Gleiker Mendoza'nın attığı gollerle 4-1 önde tamamladı.
DINAMO KIEV GERİ DÖNDÜ
İkinci yarıya Taras Mykhavko'nun golüyle başlayan Dinamo Kiev, Nazar Voloshyn, Vitali Buyalsky ve Andriy Yarmolenko'nun (2) golleriyle sahadan 6-5 galip ayrıldı.
LİGDEKİ DURUMLARI
Ligin 25. haftasında Dinamo Kiev 47 puanla 4. sırada yer alırken, Kryvbas 40 puanla 6. sırada bulunuyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi