Valencia ile Real Sociedad yenişemedi

İspanya La Liga'nın 1. hafta maçında Valencia, sahasında Real Sociedad ile 1-1 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 01:14
İspanya La Liga'nın 1. hafta karşılaşmasında Valencia, Real Sociedad'ı konuk etti.

VALENCİA İLE REAL SOCİEDAD SEZONU BERABERLİKLE AÇTI

De Mestalla Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Valencia'nın golünü dakika 57'de Diego Lopez kaydetti. Real Sociedad'a beraberliği getiren golü ise 60. dakikada Takefusa Kubo attı.

Bu sonucun ardından Valencia ve Real Sociedad, lige 1 puan alarak başladı.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Valencia, Osasuna deplasmanına gidecek. Real Sociedad, Espanyol'u konuk edecek.

