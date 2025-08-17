Valencia ile Real Sociedad yenişemedi

İspanya La Liga'nın 1. hafta karşılaşmasında Valencia, Real Sociedad'ı konuk etti.
VALENCİA İLE REAL SOCİEDAD SEZONU BERABERLİKLE AÇTI
De Mestalla Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Valencia'nın golünü dakika 57'de Diego Lopez kaydetti. Real Sociedad'a beraberliği getiren golü ise 60. dakikada Takefusa Kubo attı.
Bu sonucun ardından Valencia ve Real Sociedad, lige 1 puan alarak başladı.
İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Valencia, Osasuna deplasmanına gidecek. Real Sociedad, Espanyol'u konuk edecek.