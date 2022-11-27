Vitor Pereira için ihanet iddiası

Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira, ailevi sebepleri gerekçe göstererek ayrılmıştı, ancak ezeli rakiple görüştüğü yönünde çıkan haberler yönetimi ayağa kaldırdı.

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde 2014/2015 sezonunda da takımın başında olan Vitor Pereira ile anlaşmıştı.

17 hafta takımın başında kalan başarılı çalıştırıcı sezona iyi bir başlangıç yapmıştı.

Pereira yönetimindeki sarı - lacivertliler, ilk sekiz haftada altı galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet almıştı.Sekizinci haftayı lider tamamlayan Fenerbahçe, ardından üç maç üst üste sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Deplasmanda kazanılan Galatasaray derbisiyle yeniden yükselişe geçmek isteyen sarı - lacivertliler 17. haftada sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Kayınvalidem hasta deyip ayrılmıştı

Fenerbahçe yönetimi bu beraberliğin ardından Vitor Pereira'nın görevine son verdi.Fenerbahçe'den ayrıldıktan iki ay sonra Brezilya ekibi Corinthians ile anlaşam Vitor Pereira, 14 Kasım 2022 tarihine kadar görevde kaldı.

Corinthians, Vitor Pereira yönetiminde ligi 65 puanla dördüncü sırada tamamladı.14 Kasım 2022'de görevi bırakan Vitor Pereira, Corinthians yönetimi ile yaptığı görüşmede ailevi sebepleri gerekçe göstererek takımdan ayrıldı.

Kayınvalidesinin ciddi bir hastalığı olduğunu bildiren Pereira, ülkesine döneceğini kulübe bildirmişti.

"Flamengo ile görüşmelere başladı"

Corinthians'tan ayrılan Vitor Pereira'nın ailesiyle ilginlenmek üzere Portekiz'e dönmesi beklenirken, Brezilya'da yayın yapan UOL'ün haberine göre, 54 yaşındaki çalıştırıcı Flamengo ile görüşmelere başladı.

Corinthians yöneticileri, kendilerine ailevi sebepleri gerekçe göstererek kulüpten ayrılan Vitor Pereira ile ilgili çıkan bu haberleri büyük bir rahatsızlıkla karşıladı.Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen, Corinthians yöneticileri Vitor Pereira'nın kendilerine ihanet ettiğini düşünüyor.