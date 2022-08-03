Vitor Pereira, Libertadores'te mağlup

Copa Libertadores'te Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians, ilk maçta Flamengo karşısında mağlubiyet yaşadı.

Copa Libertadores çeyrek final ilk maçında Flamengo, deplasmanda Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'ı 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantajın sahibi oldu.

Fenerbahçe’yi çalıştırdıktan sonra son olarak Brezilya’nın yolunu tutan Portekizli teknik direktör, istedikleri skoru alamadıklarını belirtirken şanssızlıktan da yakındı.

“Yediğimiz gollerde şanssızdık”

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Vitor Pereira, Flamengo'ya karşı iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını ifade ederken, "Bu gece iyi oyunlarımızdan birini sergilemedik, bunu kabul etmemiz gerekiyor. İlk yarıda daha iyi görüntü çizdik, pozisyon vermedik. Top kayıplarımız ve kontraya dönen toplarla rakibe fırsatlar verdik. Yediğimiz gollerde şanssız olduğumuzu düşünüyorum. İkinci yarıda hücum organizasyonlarında eksik kaldık. Ne olursa olsun fark o kadar da büyük değil." ifadelerinde bulundu.

Topa daha fazla sahip olmak istediklerini ve oyunu bu doğrultuda şekillendirmeye çalıştıklarını da aktaran Portekizli hoca, ikinci golün kendileri için çok büyük bir darbe olduğunu, yine de rövanşta ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 10 Ağustos'ta TSI 03.30'da gerçekleşecek.