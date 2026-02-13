Fatih Tekke, büyük maçlarda ilk galibiyetin peşinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’de geride kalan 21 haftada topladığı 45 puanla lider Galatasaray’ın 7, Fenerbahçe’nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, ligin 22. haftasında yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Zorlu müsabaka, bordo-mavili takım açısından zirve yarışında daha iddialı bir konuma gelmenin yanı sıra derbi hasretini de sonlandırma fırsatı sunuyor.

Teknik Direktör Fatih Tekke’nin bordo-mavili takımın başında büyük maçlardaki ilk galibiyetini alma ihtimali sebebiyle mücadelenin önemi daha da artıyor.

HENÜZ BÜYÜK MAÇ KAZANAMADI

Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde son haftalarda çıkış yakalasa da büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi.

Bordo-mavililer, Tekke döneminde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa’da birer olmak üzere oynadığı toplam 7 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor söz konusu maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 3. MAÇI

Trabzonspor, Fatih Tekke idaresinde Fenerbahçe ile üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Karadeniz temsilcisi, sarı-lacivertliler ile ligde oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 5 gol gören Karadeniz temsilcisi, 1 gol atabildi.

İstanbul’da oynanan mücadeleler 4-1 ve 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı.

Trabzonspor, Tekke’nin görev yaptığı dönemde büyük maçlarda 5 gol bulurken, 17 gole ise engel olamadı.

Fatih Tekke yönetiminde bordo-mavililerin büyük maçlarda aldığı sonuçlar:

Fenerbahçe: 4 - Trabzonspor: 1

Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2

Galatasaray: 3 - Trabzonspor: 0 (Türkiye Kupası)

Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 0

Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0

Trabzonspor: 3 - Beşiktaş: 3

Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 1 (Süper Kupa yarı final)