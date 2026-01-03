Abone ol: Google News

Yusuf Yazıcı golünü attı: Yunanistan Süper Kupası'nın sahibi Olympiakos oldu

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın da gol attığı maçta Olympiakos, OFI'yi uzatmada bulduğu gollerle 3-0 yenerek Yunanistan Süper Kupası'nı kazandı.

Yayınlama Tarihi: 03.01.2026 23:36
  • Olympiakos, Yunanistan Süper Kupası maçında OFI'yi uzatmada 3-0 yendi.
  • Yusuf Yazıcı, 110. dakikada oyuna girip 113. dakikada gol attı.
  • Olympiakos, bu galibiyetle Süper Kupa'yı kazandı.

Yunanistan Süper Kupası maçında Olympiakos ile OFI karşılaştı.

Mücadelenin normal süresi golsüz sona erdi.

Uzatmalara giden müsabakada Olympiakos'un golleri 95. dakikada penaltıdan Mehdi Taremi, 107. dakikada Alexios Kalogeropoulos ve 113. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrılan Olympiakos, Yunanistan Süper Kupası'nın sahibi oldu.

SKORU YUSUF YAZICI BELİRLEDİ

Uzun süren sakatlık sürecinin ardından tekrar formasına kavuşan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 110. dakikada oyuna dahil olduktan 3 dakika sonra attığı golle maçın skorunu belirledi ve takımın Yunanistan Süper Kupası'nı kazanmasına katkıda bulundu.

