Zeki Çelik gol attı! Roma, Udinese'yi yendi

- Roma, Serie A'da Udinese'yi 2-0 mağlup etti.
- Goller Lorenzo Pellegrini ve Zeki Çelik'ten geldi.
- Roma 24 puanla liderliğe yükseldi.
İtalya Serie A'nın 11. haftasında AS Roma ile Udinese karşı karşıya geldi.
Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma, 2-0'lık skorla kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada penaltıdan Lorenzo Pellegrini, 61. dakikada Zeki Çelik kaydetti.
ZEKİ VE ZANIOLO'NUN SÜRELERİ
Milli futbolcumuz Zeki Çelik, gol attığı mücadelenin 90. dakikasında kenara geldi.
Galatasaray'ın Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo ise 82. dakikada oyundan alındı.
ROMA, ZİRVEDE YER ALIYOR
Bu sonucun ardından Roma, 24 puanla Serie A'da maç fazlasıyla zirveye oturdu. Udinese ise son 3 maçta 2. yenilgisini aldı ve 15 puanda kaldı.
Roma, milli aradan sonra Cremonese deplasmanına gidecek. Udinese evinde Bologna'yı konuk edecek.