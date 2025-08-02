Dursun Özbek, Galatasaray'ın hedefini açıkladı

Galatasaray, Lazio maçı öncesi yeni transferler Victor Osimhen ve Leroy Sane için imza töreni düzenledi.

Törende başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYON OLARAK SEVİNÇLİYİZ, GURURLUYUZ, MUTLUYUZ"

Yeni sezonda hedefin Avrupa olduğunu belirten Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Son 3 sezonun şampiyonu, göğsünden 5 yıldızlı arması, şampiyon takım olarak sevinçliyiz, gururluyuz, mutluyuz. Bu başarıda emeği geçen kulüp ve sportif yönetim kurulu arkadaşlarıma, Okan Hocama, futbolcularımız, teknik ekibimiz, kulüp çalışanlarımıza teşekkür gönderiyorum. Rekabet ettiğimiz her yerde takımımıza koşulsuz ve sınırsız taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

"YENİ BİR HEDEFİMİZ VAR AVRUPA'DA BAŞARILI OLMAK"

Yeni bir hedefimiz var, Avrupa'da başarılı olmak. Bu hedefe ulaşmak için 2 değerli transfer yaptık. Bu önemli transferlerden birisi Leroy Sane, Alman milli takımının en önemli oyuncularından biri. Artık Galatasaray için ter dökecek.

"HERKESİ KISKANDIRDIK"