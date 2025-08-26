Fenerbahçe, Benfica ile karşı karşıya gelecek: Jose Mourinho'dan değerlendirme

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek olan Sarı-lacivertliler bu müsabaka için Lizbon'a gitti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise basın toplantısında soruları yanıtladı.

"TAKIMIMIZ İLK MAÇTA TRİBÜNLERDEN POZİTİF ETKİLENMİŞTİ"

Fenerbahçe taraftarının ilk maçta takımına pozitif etki ettiğini anlatan Mourinho, "Benim gördüğüm kadarıyla takımımız ilk maçta tribünlerden pozitif etkilenmişti. Benfica Stadı'nda oynarken de negatif etkilenmeyeceklerdir. Tabii ki Benfica taraftarlarının coşkusu bu anlamda bir unsur ama takımımız bundan etkilenmeyecek" diye konuştu.

"ELİNDE, BİZİ ÇOK ŞAŞIRTABİLECEK İSİMLER VAR"

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'ın elinde çok yetenekli oyuncular olduğuna dikkati çeken Mourinho, "Farklı farklı takımlar kurabilme imkanı olduğunu görüyoruz. Elinde, bizi çok şaşırtabilecek isimler var" değerlendirmesinde bulundu.

"BENFİCA'NIN İYİ BİR TAKIM OLDUĞUNU SÖYLEMEK İSTİYORUM AMA YARIN TEK BİR HEDEFİMİZ VAR, O DA KAZANMAK"

Takımın yarınki ilk 11'in nasıl olacağına yönelik soruya Mourinho, şu yanıtı verdi: