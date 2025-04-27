Fenerbahçe ile Galatasaray'dan Dusan Vlahovic kapışması: Kesenin ağzını açtılar

Haber Merkezi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray transferde karşı karşıya...

Ezeli rakipler, 85 milyon euroluk dünya starı için sırada.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Sarı-lacivertli ekibin rüyasını süsleyen Dusan Vlahovic için Galatasaray devreye girdi.

Sarı-kırmızılı ekibin birçok transferinde etkin rol oynayan menajer George Gardi, Galatasaray adına Vlahovic'in temsilcisiyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

Sırp oyuncunun menajeri Darko Ristic, ilk görüşmede İtalyan ekibi Juventus'tan ayrılmayı düşünmediklerini dile getirse de "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takımda yer alabiliriz." sözleri Galatasaray cephesini umutlandırdı.

FENERBAHÇE ŞARTLARI ZORLUYOR

Fenerbahçe'den yıllık 20 milyon euro ve yüklü bir imza parası isteyen Sırp oyuncunun, lig kupasına uzanması halinde Şampiyonlar Ligi biletini alacak olan Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin hedefi, İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona erecek olan Vlahovic'i daha düşük bir maaşla Galatasaray'a transferini gerçekleştirmek.

Aslan böylece hem ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yeni sezon öncesi sezon çalım atarak psikolojik üstünlük sağlamak, hem de ileri uçta gücüne güç katmak istiyor.

127 GOL ATTI

Sırp golcü Dusan Vlahovic, profesyonel kariyerinde 296 resmi maça çıkarken, fileleri toplam 127 kez havalandırma başarısı gösterdi.