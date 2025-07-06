Fenerbahçe, Jhon Duran transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi..

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, santrfor bölgesine takviyede bulundu.

Edin Dzeko ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Al Nassr forması giyen Jhon Duran'ı renklerine bağladı.

RESMEN AÇIKLANDI

Jhon Duran'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Al Nassr ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.



Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz.