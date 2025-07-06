Fenerbahçe, Jhon Duran transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi..
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, santrfor bölgesine takviyede bulundu.
Edin Dzeko ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Al Nassr forması giyen Jhon Duran'ı renklerine bağladı.
RESMEN AÇIKLANDI
Jhon Duran'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Al Nassr ile anlaşma sağlandığı açıklandı.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.
Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz.