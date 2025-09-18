Fenerbahçe'den TFF'ye tarihi çıkarma: Konvoyla geldiler

Fenerbahçe'den Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma...

Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Mücadele sonrası Başkan Ali Koç, hakem kararlarına tepki gösterirken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TFF'YE ÇIKARMA

Bugün düzenleyeceği seçim programlarını iptal eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte TFF'ye gitme kararı almıştı.

Başkan Ali Koç ve yönetimi, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmek için TFF'nin Riva'daki binasına geldi.

KONVOYLA GELDİLER

Fenerbahçe Kulübü, tam 14 araçla TFF merkezine giriş yaptı.

MAÇIN SON BÖLÜMÜNDE TARTIŞMA YARATAN KARARLAR

Maçın son dakikalarında Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası sarı-lacivertliler, Oosterwolde'ye faul yapıldığı ve topun Alanyasporlu oyuncunun eline çarptığı gerekçeleri ile penaltı itirazlarında bulunmuştu.

Ancak maçın hakemi Cihan Aydın, VAR ile yaptığı görüşme sonrası devam kararı verdi ve maçta son düdüğü çaldı.

FENERBAHÇE PAYLAŞTI, TFF YANIT VERDİ

Sarı-lacivertli ekip, gün içerisinde sosyal medya hesabından maçın son bölümündeki pozisyonların videolarını paylaşarak 'Hesap zamanı' ifadelerine yer vermişti.

"FEDERASYONUMUZ HESAP VERME MAKAMI DEĞİLDİR"

Paylaşımı alıntılayan TFF hesabından, Fenerbahçe'ye şu yanıt verildi:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana, Türk futbolunu tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden, tüm paydaşlarımıza eşit mesafede yaklaşarak yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza devam etmekteyiz. Her fırsatta, diyaloga açık olduğumuzu ve kapımızın tüm kulüplerimize ardına kadar açık olduğunu defalarca ifade ettik. Bu çerçevede, ülkemizin köklü kulüplerinden Fenerbahçe’nin randevu talebine de, bugüne kadar tüm kulüplerimize olduğu gibi aynı anlayışla olumlu yaklaşılmış ve kapımızın açık olduğu ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, üzülerek görüyoruz ki, kulübün resmi internet sitesinde “hesap zamanı” ifadesiyle yapılan açıklamanın, futbolumuzda ihtiyaç duyduğumuz diyalog ortamına katkı sağlamayacağını özellikle vurgulamak isteriz. Federasyonumuzun bir “hesap verme makamı” değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."