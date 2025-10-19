Ferdi Kadıoğlu baba oldu: Bebeğinin ismini açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli futbolcunun mutlu günü...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC'de forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu.

İSMİ BELLİ OLDU

Ferdi Kadıoğlu ile nişanlısı Sera Vrij, kızlarına Felicia Sofia adını verdi.

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Haberi sosyal medyadan paylaşan çift, gelen tebrik ve iyi dileklerle mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

BEĞENİ REKORU KIRDI

Sosyal medyada yayınlanan paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

"Geldi minik kanarya" yorumlarının geldiği gönderi, Kadıoğlu'nun heyecanını paylaşan takipçileriyle adeta beğeni rekoru kırdı.

EVLİLİK TEKLİFİNDE BULUNMUŞTU

Ferdi Kadıoğlu, 23 Mart'ta Hollandalı güzellik uzmanı sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifi etmişti.

KARİYERİNE İNGİLTERE'DE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı.

ALİ KOÇ İLE DİYALOĞU GÜNDEM OLMUŞTU

Fenerbahçe, 2022 yılında Ferdi Kadıoğlu ve 5 futbolcu ile imza töreni gerçekleşirken sıra dışı bir olaya şahit olunmuştu.

O dönemki başkan Ali Koç, imza töreninde tanıyamadığı bir genç kıza "Sen kimsin?" diye sormuştu ve karşılığında ise Sera Virj'den "Ferdi" cevabını almıştı.

Koç, Sera'nın bu cevabına ise "Girlfriend?" diye sormuş ve evet cevabı ile karşılaşmıştı.

Bunun üzerine Ali Koç, Ferdi Kadıoğluna bakarak, "Aferin Ferdi" diye tepki vermişti.

O anlarda tüm salonun kahkaha atması dikkat çekmişti.