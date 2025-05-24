1. Lig play-off finali, 29 Mayıs'ta Sakarya'da oynanacak

AA & Ensonhaber
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı 1'inci Lig Play-Off maçının yerini duyurdu.
TFF, yaptığı açıklamada 1'inci Lig Play-Off Final müsabakasının 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacağını ifade etti.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği 1. Lig Play-Off Final müsabakası, 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Fatih Karagümrük ile Bandırma Spor arasındaki final müsabakası saat 20.00'de başlayacak.
KAZANAN SÜPER LİG'DE
Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e Fatih Karagümrük - Bandırmaspor eşleşmesinin galibi yükselecek.
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