1. Lig'de 3. haftanın heyecanı Çorum FK-Sarıyerspor maçıyla start alacak.

Yayınlama Tarihi: 21.08.2025 18:08
1. Lig'de 3. haftanın perdesi açılacak

1. Lig'de 3. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Çorum FK, Sarıyerspor'u ağırlayacak. Çorum Şehir Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.

3. HAFTANIN PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre sezonun 3. haftasının programı şöyle:

Yarın

21.30 Çorum FK-Sarıyerspor (Çorum Şehir)

23 Ağustos Cumartesi

16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Esenler Erokspor-Serikspor (Esenler Erokspor)

21.30 Iğdır FK-Vanspor (Iğdır Şehir)

21.30 Bodrum FK-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

24 Ağustos Pazar

19.00 Erzurumspor-Pendikspor

19.00 Boluspor-Ankara Keçiörengücü

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Sivasspor

21.30 Ümraniyespor-Hatayspor

25 Ağustos Pazartesi

21.30 İstanbulspor-Manisa FK

