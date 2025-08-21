1. Lig'de 3. haftanın perdesi açılacak

1. Lig'de 3. hafta heyecanı yarın başlayacak.
Haftanın açılış mücadelesinde Çorum FK, Sarıyerspor'u ağırlayacak. Çorum Şehir Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.
3. HAFTANIN PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre sezonun 3. haftasının programı şöyle:
Yarın
21.30 Çorum FK-Sarıyerspor (Çorum Şehir)
23 Ağustos Cumartesi
16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Esenler Erokspor-Serikspor (Esenler Erokspor)
21.30 Iğdır FK-Vanspor (Iğdır Şehir)
21.30 Bodrum FK-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)
24 Ağustos Pazar
19.00 Erzurumspor-Pendikspor
19.00 Boluspor-Ankara Keçiörengücü
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Sivasspor
21.30 Ümraniyespor-Hatayspor
25 Ağustos Pazartesi
21.30 İstanbulspor-Manisa FK