1. Lig'de 5 haftalık maç programı belli oldu

1. Lig'in 5, 6, 7, 8 ve 9. haftalarında oynanacak maçların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 4 haftanın programı şu şekilde:
5. HAFTA
12 Eylül Cuma
17.00 Esenler Erokspor - Atakaş Hatayspor
20.00 Bodrum FK - Adana Demirspor
13 Eylül Cumartesi
16.00 Boluspor - Manisa Futbol Kulübü
16.00 İstanbulspor - Ümraniyespor
19.00 Sivasspor - Sarıyer
19.00 Çorum FK - Van Spor FK
14 Eylül Pazar
16.00 Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü
16.00 Iğdır Spor - Serik Spor
19.00 Amed SF - Pendikspor
15 Eylül Pazartesi
20.00 Erzurumspor FK - Sakaryaspor
6. HAFTA
19 Eylül Cuma
17.00 Ümraniyespor - Iğdır FK
17.00 İstanbulspor - Çorum FK
20.00 Hatayspor - Boluspor
20.00 Serikspor - Bandırmaspor
20 Eylül Cumartesi
16.00 Ankara Keçiörengücü - Bodrum FK
16.00 Vanspor FK - Sivasspor
19.00 Manisa FK - Esenler Erokspor
19.00 Adana Demirspor - Erzurumspor FK
21 Eylül Pazar
16.00 Sarıyer - Pendikspor
19.00 Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler
7. HAFTA
23 Eylül Salı
17.00 Boluspor - Ümraniyespor
20.00 Iğdır FK - Hatayspor
20.00 Çorum FK - Serikspor
24 Eylül Çarşamba
14.30 Bandırmaspor - Manisa FK
17.00 Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü
20.00 Esenler Erokspor - İstanbulspor
20.00 Bodrum FK - Vanspor FK
25 Eylül Perşembe
17.00 Sivasspor - Adana Demirspor
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Sarıyer
20.00 Pendikspor - Sakaryaspor
8. HAFTA
27 Eylül Cumartesi
16.00 Esenler Erokspor - Iğdır FK
19.00 Ümraniyespor - Çorum FK
28 Eylül Pazar
16.00 Manisa FK - Bodrum FK
16.00 İstanbulspor - Boluspor
19.00 Hatayspor - Bandırmaspor
19.00 Serikspor - Erzurumspor FK
29 Eylül Pazartesi
14.30 Ankara Keçiörengücü - Pendikspor
17.00 Vanspor FK - Amed Sportif Faaliyetler
20.00 Sakaryaspor - Sivasspor
20.00 Adana Demirspor - Sarıyer
9. HAFTA
3 Ekim Cuma
20.00 Boluspor - Esenler Erokspor
20.00 Çorum FK - Manisa FK
4 Ekim Cumartesi
13.30 Bandırmaspor - Ümraniyespor
13.30 Pendikspor - Adana Demirspor
16.00 Erzurumspor FK - Vanspor FK
19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü
5 Ekim Pazar
13.30 Sarıyer - Sakaryaspor
16.00 Sivasspor - Serikspor
16.00 Iğdır FK-İstanbulspor
19.00 Bodrum FK - Hatayspor