1. Lig'de 5 haftalık maç programı belli oldu

1. Lig'in 5, 6, 7, 8 ve 9. haftalarında oynanacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 4 haftanın programı şu şekilde:

5. HAFTA

12 Eylül Cuma

17.00 Esenler Erokspor - Atakaş Hatayspor

20.00 Bodrum FK - Adana Demirspor

13 Eylül Cumartesi

16.00 Boluspor - Manisa Futbol Kulübü

16.00 İstanbulspor - Ümraniyespor

19.00 Sivasspor - Sarıyer

19.00 Çorum FK - Van Spor FK

14 Eylül Pazar

16.00 Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü

16.00 Iğdır Spor - Serik Spor

19.00 Amed SF - Pendikspor

15 Eylül Pazartesi

20.00 Erzurumspor FK - Sakaryaspor

6. HAFTA

19 Eylül Cuma

17.00 Ümraniyespor - Iğdır FK

17.00 İstanbulspor - Çorum FK

20.00 Hatayspor - Boluspor

20.00 Serikspor - Bandırmaspor

20 Eylül Cumartesi

16.00 Ankara Keçiörengücü - Bodrum FK

16.00 Vanspor FK - Sivasspor

19.00 Manisa FK - Esenler Erokspor

19.00 Adana Demirspor - Erzurumspor FK

21 Eylül Pazar

16.00 Sarıyer - Pendikspor

19.00 Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler

7. HAFTA

23 Eylül Salı

17.00 Boluspor - Ümraniyespor

20.00 Iğdır FK - Hatayspor

20.00 Çorum FK - Serikspor

24 Eylül Çarşamba

14.30 Bandırmaspor - Manisa FK

17.00 Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü

20.00 Esenler Erokspor - İstanbulspor

20.00 Bodrum FK - Vanspor FK

25 Eylül Perşembe

17.00 Sivasspor - Adana Demirspor

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Sarıyer

20.00 Pendikspor - Sakaryaspor

8. HAFTA

27 Eylül Cumartesi

16.00 Esenler Erokspor - Iğdır FK

19.00 Ümraniyespor - Çorum FK

28 Eylül Pazar

16.00 Manisa FK - Bodrum FK

16.00 İstanbulspor - Boluspor

19.00 Hatayspor - Bandırmaspor

19.00 Serikspor - Erzurumspor FK

29 Eylül Pazartesi

14.30 Ankara Keçiörengücü - Pendikspor

17.00 Vanspor FK - Amed Sportif Faaliyetler

20.00 Sakaryaspor - Sivasspor

20.00 Adana Demirspor - Sarıyer

9. HAFTA

3 Ekim Cuma

20.00 Boluspor - Esenler Erokspor

20.00 Çorum FK - Manisa FK

4 Ekim Cumartesi

13.30 Bandırmaspor - Ümraniyespor

13.30 Pendikspor - Adana Demirspor

16.00 Erzurumspor FK - Vanspor FK

19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü

5 Ekim Pazar

13.30 Sarıyer - Sakaryaspor

16.00 Sivasspor - Serikspor

16.00 Iğdır FK-İstanbulspor

19.00 Bodrum FK - Hatayspor