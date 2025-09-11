1. Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor

1. Lig'de 5. hafta heyecanı yarı başlayacak.
Haftanın açılış mücadelesinde Esenler Erokspor, Hatayspor'u ağırlayacak.
Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde 5. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
17.00 Esenler Erokspor-Hatayspor (Esenler Erokspor)
20.00 Bodrum FK-Adana Demirspor (Bodrum İlçe)
13 Eylül Cumartesi:
16.00 İstanbulspor-Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
19.00 Çorum FK-Vanspor (Çorum Şehir)
19.00 Sivasspor-Sarıyer (4 Eylül)
14 Eylül Pazar:
16.00 Iğdır FK-Serikspor (Iğdır Şehir)
16.00 Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor (Diyarbakır)
15 Eylül Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)