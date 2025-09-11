Abone ol: Google News

1. Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor

1. Lig'in 5. haftası Esenler Erokspor ile Hatayspor arasında oynanacak maçla start alacak.

Yayınlama Tarihi: 11.09.2025 11:16
1. Lig'de 5. hafta heyecanı yarı başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Esenler Erokspor, Hatayspor'u ağırlayacak.

Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde 5. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Esenler Erokspor-Hatayspor (Esenler Erokspor)

20.00 Bodrum FK-Adana Demirspor (Bodrum İlçe)

13 Eylül Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

19.00 Çorum FK-Vanspor (Çorum Şehir)

19.00 Sivasspor-Sarıyer (4 Eylül)

14 Eylül Pazar:

16.00 Iğdır FK-Serikspor (Iğdır Şehir)

16.00 Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor (Diyarbakır)

15 Eylül Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

