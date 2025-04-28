1. Lig'de gol rekoru kırıldı!

AA & Ensonhaber

Lig ikinciliği, play-off ve düşme hattı heyecanının son 2 haftaya taşındığı 1. Lig'de 39 gole ulaşılan 36. hafta bu sezon en fazla gol atılan hafta oldu.

Beraberliğin yaşanmadığı 36. haftada ev sahibi ekipleri 6, deplasman takımları 4 galibiyete imza attı.

MAÇLAR BOL GOLE SAHNE OLDU

Takımlar toplam 39 gol atarken, 33. haftadaki 36 golün üzerine çıkıldı. Ligden düşmesi kesinleşen ekiplerden Yeni Malatyaspor, Holding FK'ya 9-0, Adanaspor da Gençlerbirliği'ne 5-0 yenilerek haftanın en farklı mağlubiyetlerini yaşadı.

Geçen hafta Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor'un Boluspor'a 4-3 yenildiği haftada 2. sıra için mücadelesini sürdüren ekiplerden 63 puanlı Fatih Karagümrük, 62 puana sahip Gençlerbirliği ve 60 puanlı Bandırmaspor haftayı galibiyetle kapatırken, deplasmanda Sakaryaspor'a 1-0 yenilen Erzurumspor FK ikincilik için uzakta kaldı.

SÜPER LİG YARIŞI

Lig ikincisinin doğrudan Süper Lig vizesi alacağı 1. Lig'de ikinci, üçüncü ve dördüncü sıradaki ekiplerin kalan maçları şöyle:

Fatih Karagümrük (63): Pendikspor (D), Iğdır FK

Gençlerbirliği (62): Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor (D)

Bandırmaspor (60): Manisa FK (D), Pendikspor

PLAY-OFF HATTI

Lig üçüncüsünün doğrudan play-off finaline yükseleceği sıralamada onu takip eden 4 takımın play-off oynayacağı ligde 7. sıra için birer puanla sıralanan takımlar bulunuyor.

Haftayı 55 puan ve averajla 7. sırada tamamlayan Iğdır FK'yı aynı puana sahip Boluspor, 54 puanlı Amed Sportif Faaliyetler, 53 puanı bulunan Ümraniyespor ile 52 puanlı Esenler Erokspor takip ediyor.

DÜŞME HATTI

Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un düşmesinin kesinleştiği ligde düşecek son 2 takım kalan haftalarda belli olacak.

Büyük bir mücadelenin yaşandığı alt sıralarda haftanın önemli maçında deplasmanda Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup eden Manisa FK puanını 44'e çıkarırken, Ankaragücü de Çorum FK'yı 1-0 yenerek ligde kalma umutlarını son 2 haftaya taşıdı.

Pendikspor da 5-2'lik İstanbulspor mağlubiyetinin ardından düşme hattına biraz daha yaklaştı.

Haftayı Erzurumspor FK galibiyetiyle kapatan Sakaryaspor’un düşme hattındaki Ankaragücü ile arasında 6 puan fark bulunuyor. Sakaryaspor, kalan iki haftada bir puan aldığı takdirde ligde kalacak.

SON 2 HAFTA NEFES KESECEK

Sezon sonunda 2 takımın daha lige veda edeceği düşme potasında yer alan ekiplerin kalan maçları şöyle:

Sakaryaspor (48): Gençlerbirliği (D), Esenler Erokspor

Pendikspor (45): Fatih Karagümrük, Bandırmaspor (D)

Manisa FK (44): Bandırmaspor, Ümraniyespor (D)

Ankaragücü (42): Ankara Keçiörengücü (D), Amed Sportif Faaliyetler

Şanlıurfaspor (40): Çorum FK (D), Erzurumspor FK

PUAN DURUMU