111 yıllık camiaya şok: Armaya haciz geldi

Süper Lig'in eski ekiplerinden Altay, geçmiş günleri adeta mumla arıyor...

TFF 2. Lig'i 25 puan ile 17. sırada tamamlayarak TFF 3. Lig'e düşen İzmir temsilcisi Altay'ın başı şimdi de finansal anlamda dertte.

3. Lig'de 855 milyon TL borçla düşen Altay'da 28 Mayıs'ta göreve gelen yeni yönetim icra dosyalarıyla baş etmeye çalışıyor.

ALTAY'IN LOGOSUNA HACİZ GELDİ

Kulüpte 2022-23 yılları arasında görev yapan bir antrenörün, 473 bin TL alacağı nedeniyle kulübün logosu, markası ve amblemine 9 Mayıs'ta haciz işlemi başlattığı ortaya çıktı.

Eski antrenörün avukatı son olarak icra edilen marka, logo ve amblemin satışını talep etti.

SATIŞI TALEP EDİLDİ

Altay'ın son 15 yılını denetlemek için Türkiye'nin en büyük denetim şirketlerinden biriyle anlaşma yapıldı.

Kulüpten 150 milyon TL alacağı bulunan eski yöneticilere alacaklarını bağışlamaları çağrısı yapıldı.