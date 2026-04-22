Arda Güler asist yaptı! Real Madrid, Deportivo Alaves'i iki golle geçti

İspanya LaLiga'nın 33. hafta maçında Real Madrid, Deportivo Alaves'i konuk etti.

Madrid'deki Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

ARDA 11'DE BAŞLADI, ASİST YAPTI

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

30. dakikada Arda Güler, Kylian Mbappe'ye asist yaptı ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

İlk yarı 1-0 önde kapatan Real Madrid'de Vinicius Junior, 50. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelede uzun süre başka gol sesi çıkmazken 90+3. dakikada Deportivo Alaves'te Toni Martinez skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmada daha fazla gol sesi çıkmadı ve Real Madrid 2-1 galip ayrıldı.

MBAPPE VE VINICIUS'A TEPKİ!

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenen Real Madrid'de yıldız futbolcular Kylian Mbappe ve Vinicius Junior, Alaves maçının ilk dakikalarında taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Tribünler iki ismi, ayaklarına top geldiği zaman bir süre ıslıkladı.

MAÇ FAZLASIYLA PUAN FARKI 6

Bu sonuçla birlikte 2 maç sonra kazanan Eflatun-beyazlılar, lider Barcelona ile puan farkını maç fazlasıyla 6'ya düşürdü. Deportivo Alaves ise 33 puanda kaldı.

Arbeloa'nın öğrencileri ligde sonrakini maçında deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak. Alaves ise Mallorca'yı ağırlayacak.