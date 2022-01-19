19 Ocak Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

19 Ocak Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor .

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11:45Adelaide United - WS WanderersAvustralya A Ligi ErtelendiYayın Yok

11:45 Brisbane Roar - Perth GloryAvustralya A LigiBein Sports 2, Bilyoner TV

13:00Viktoria Plzen - Zbrojovka BrnoHazırlık MaçıViktoria Plzen Youtube

16:00 Volos - SmyrnisYunanistan Süper LigiBilyoner TV

17:00 Gaziantep FK - Y.Malatyaspor Spor Toto Süper LigBein Sports 1

17:00 Ç.Rizespor - AntalyasporSpor Toto Süper LigBein Sports 3

17:00 Göztepe - SivassporSpor Toto Süper Lig Bein Sports 2

17:00 Kayserispor - M.BaşakşehirSpor Toto Süper Lig Bein Sports 1

17:00 Zorya - Pogon SzczecinHazırlık MaçıZorya Youtube

17:30Dinamo Kiev - MurciaHazırlık MaçıDinamo Kiev Youtube

19:30 Sassuolo - Cagliariİtalya KupasıTRT Spor, Bilyoner TV

20:00 Trabzonspor - GiresunsporSpor Toto Süper LigBein Sports 1

20:00 Fenerbahçe - AltaySpor Toto Süper LigBein Sports 2

20:30 Hannover - MonchengladbachAlmanya Kupası DFB PokalYayın Yok

20:30 Leipzig - Hansa RostockAlmanya Kupası DFB PokalSpor Smart 2

21:00 Celta Vigo - Osasunaİspanya La LigaSpor Smart, CBCSport, Bilyoner TV

21:00Clermont - StrasbourgFransa Ligue 1Bein Max 1, Bilyoner TV

21:00 Lille - LorientFransa Ligue 1Bein Sports 3, Bilyoner TV

21:00 Montpellier - TroyesFransa Ligue 1Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:00Toulouse - NancyFransa Ligue 2Bein Max 2, Bilyoner TV

22:00 Gine Bissau - NijeryaCAF Afrika Uluslar KupasiBilyoner TV

22:00Mısır - SudanCAF Afrika Uluslar KupasiBilyoner TV

22:30 Leicester City - Tottenhamİngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus

22:45Genk - MechelenBelçika Pro LeagueBilyoner TV

22:45Hertha Berlin - Union BerlinAlmanya Kupası DFB PokalSport Smart

22:45Hoffenheim - FreiburgAlmanya Kupası DFB PokalYayın Yok

22:45Hull City - Blackburn Roversİngiltere ChampionshipBein Sports 2, Bilyoner TV

23:00Brentford - Manchester Utdİngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus

23:00Lugo - Almeria İspanya La Liga 2Bilyoner TV

23:00 Real Sociedad - Atletico Madridİspanya Kral Kupası Copa Del ReyTivibu Spor 2, Bilyoner TV

23:00Inter - Empoliİtalya KupasıBilyoner TV