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- 19 Ocak Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
19 Ocak Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 19.01.2022 - 11:02
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor .
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 11:45Adelaide United - WS WanderersAvustralya A Ligi ErtelendiYayın Yok
- 11:45 Brisbane Roar - Perth GloryAvustralya A LigiBein Sports 2, Bilyoner TV
- 13:00Viktoria Plzen - Zbrojovka BrnoHazırlık MaçıViktoria Plzen Youtube
- 16:00 Volos - SmyrnisYunanistan Süper LigiBilyoner TV
- 17:00 Gaziantep FK - Y.Malatyaspor Spor Toto Süper LigBein Sports 1
- 17:00 Ç.Rizespor - AntalyasporSpor Toto Süper LigBein Sports 3
- 17:00 Göztepe - SivassporSpor Toto Süper Lig Bein Sports 2
- 17:00 Kayserispor - M.BaşakşehirSpor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 17:00 Zorya - Pogon SzczecinHazırlık MaçıZorya Youtube
- 17:30Dinamo Kiev - MurciaHazırlık MaçıDinamo Kiev Youtube
- 19:30 Sassuolo - Cagliariİtalya KupasıTRT Spor, Bilyoner TV
- 20:00 Trabzonspor - GiresunsporSpor Toto Süper LigBein Sports 1
- 20:00 Fenerbahçe - AltaySpor Toto Süper LigBein Sports 2
- 20:30 Hannover - MonchengladbachAlmanya Kupası DFB PokalYayın Yok
- 20:30 Leipzig - Hansa RostockAlmanya Kupası DFB PokalSpor Smart 2
- 21:00 Celta Vigo - Osasunaİspanya La LigaSpor Smart, CBCSport, Bilyoner TV
- 21:00Clermont - StrasbourgFransa Ligue 1Bein Max 1, Bilyoner TV
- 21:00 Lille - LorientFransa Ligue 1Bein Sports 3, Bilyoner TV
- 21:00 Montpellier - TroyesFransa Ligue 1Bein Sports 4, Bilyoner TV
- 21:00Toulouse - NancyFransa Ligue 2Bein Max 2, Bilyoner TV
- 22:00 Gine Bissau - NijeryaCAF Afrika Uluslar KupasiBilyoner TV
- 22:00Mısır - SudanCAF Afrika Uluslar KupasiBilyoner TV
- 22:30 Leicester City - Tottenhamİngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus
- 22:45Genk - MechelenBelçika Pro LeagueBilyoner TV
- 22:45Hertha Berlin - Union BerlinAlmanya Kupası DFB PokalSport Smart
- 22:45Hoffenheim - FreiburgAlmanya Kupası DFB PokalYayın Yok
- 22:45Hull City - Blackburn Roversİngiltere ChampionshipBein Sports 2, Bilyoner TV
- 23:00Brentford - Manchester Utdİngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus
- 23:00Lugo - Almeria İspanya La Liga 2Bilyoner TV
- 23:00 Real Sociedad - Atletico Madridİspanya Kral Kupası Copa Del ReyTivibu Spor 2, Bilyoner TV
- 23:00Inter - Empoliİtalya KupasıBilyoner TV
- 23:30 Valencia - Sevillaİspanya La LigaSpor Smart, CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV.