Volkan Demirel'den Muslera'ya övgü

Fatih Karagümrük'ün teknik patronu Volkan Demirel, Galatasaray maçı sonrası açıklama yaptı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Volkan Demirel: "Planladığımız, kurguladığımız durum ilk 15 dakikayı atlatıp ondan sonra oyunun hakimi olmaktı. Verilen bir penaltı, doğru veya yanlış yorum yapamayacağım, sonrasında yediğimiz çok basit golle 2-0 mağlup duruma düştük. Bu stadyumda, bu seyircinin önünde 2-0'dan sonra işiniz çok zorlaşıyor. Bilhassa istekli bir seyirci de olunca işimizin zorlaştığını fark ettik. İlk yarının bitmesini bekledik ve ardından değişiklikleri yaptık. Değişikliklerle beraber oyunu tamamen ele geçirdik." dedi.





"ÇOK İYİ PLANLADIK AMA OLMADI"

"Galatasaray'ın ilk yarıda yakaladığı fazla net bir gol pozisyonu yoktu zaten. Ortada geçen bir maçtı." diyen Volkan Demirel, "Penaltı pozisyonu ve bizim hatamızla yediğimiz golle 2-0 geriye düştük. İkinci yarıda 6-7 net pozisyonumuz var. Penaltıyı da değerlendiremedik. Galatasaray, seyirci ve camia olarak Türkiye'nin en büyük 3-4 takımından bir tanesi. Bu kadar fırsat yakalayıp atamazsanız mağlup olmak normal. Üzüldüm. Çünkü, iyi planladık, doğru organize olduk, doğru şeyler anlattım. Goller dışında oyundan memnunum. Yetmiyor tabii. Bu seviyede oynamak istiyorsanız, büyük camialara karşı biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Daha iyi mücadele etmelisiniz. Skor 2-0 olunca da biraz geç oldu." ifadelerini kullandı.





"KIRILMA ANI, PENALTI KARARI!"

Volkan Demirel, "Kırılma anı verilen penaltı kararı. Hakem o an görüyor, veriyor. Söyleyince hatalı biz oluyoruz. Söylemeyince kendi kendimizi yiyoruz. Bir sürü şey var. Bu oyun, bu maç bitti. 2-0 yenildik ama 2-0'dan sonra takımımın oyunundan memnunum." açıklamasını yaptı.

Genç teknik adam, "Maçın skorunu Fernando Muslera belirledi." dedi.