2. Lig play-off final maçı, Kayseri'de oynanacak

AA & Ensonhaber

1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği 2. Lig play-off final maçı, 1 Haziran Pazar günü Kayseri'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Vanspor ile Batman Petrolspor'un karşı karşıya geleceği müsabaka, Kayseri Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

VANSPOR, HÜKMEN KAZANDI

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yardımcı hakemin başına yabancı madde isabet etmesi nedeniyle tatil edilen play-off yarı final rövanşındaki Elazığspor-Vanspor maçıyla ilgili kararını verdi.

TFF, Elazığspor 1-0 öndeyken tatil edilen maçı 3-0 Vanspor lehine tescil etti. Eşleşmedeki ilk maçı da Vanspor, 4-1 kazanmıştı.