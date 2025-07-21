2 sene önce Türkiye'ye öğrenci olarak gelmişti: Feyenoord'un stadına helikopterle indi

Türkiye'ye 2023 yılında üniversite öğrencisi olarak gelen ve İstanbulspor tarafından keşfedilerek profesyonel olan Gaoussou Diarra, Hollanda devi Feyenoord'a transfer oldu.

Adı Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan 22 yaşındaki futbolcu, Feyenoord ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İSTANBUL'A OKUMAYA GELDİ: FEYENOORD'A TRANSFER OLDU

Hollanda ekibi, düzenlediği organizasyonla yeni transferlerini helikopterle stadyumun ortasına indirdi.

İstanbulspor'dan Feyenoord'a transfer olan Gaoussou Diarra'da bu törende yer alan isimlerden biri oldu.

HOLLANDA DEVİ HELİKOPTERLE İNDİRDİ

Tribünlerde binlerce Feyenoord taraftarının yer aldığı törende, Gaoussou Diarra başta olmak üzere diğer yeni transferler Gonçalo Borges, Sem Steijn ve Luciano Valente alkışlar eşliğinde tribünleri selamladı.

37 MAÇTA 16 GOL ATTI

Feyenoord, o anları "eşi benzeri görülmemiş gelenek" sözleriyle paylaştı.

Öte yandan geçen sezon İstanbulspor formasıyla tüm kulvarlarda 37 müsabakaya çıkan Diarra, 16 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.