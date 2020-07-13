Süper Lig'de 32. hafta geride kalırken, Başakşehir ve Trabzonspor'un mağlup olmasıyla birlikte iki takım arasındaki puan farkı 4 olarak devam etti.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesmeye devam ediyor...

Ligin 32. haftası bugün oynanan önemli karşılaşmaların ardından sona erdi. Lider Başakşehir, Konyaspor deplasmanından 4-3'lük mağlubiyetle dönerken; ikinci sırada bulunan Trabzonspor da Denizli'de 2-1 mağlup oldu.

PUAN FARKI 4

Oynanan karşılaşmaların ardından Başakşehir 66 puanda kalırken, bordo-mavililer de 62 puanla ikinci sırada yer alıyor. Böylece, iki takım arasındaki puan farkı ise 4 olarak devam etti.

Süper Lig'de puan durumu şu şekilde:

HAFTAYA KAZANIRSA ŞAMPİYON

İstanbul ekibi, önümüzdeki hafta oynayacağı Kayserispor maçını kazanması halinde ise 69 puanla şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Bordo-mavililer kalan iki maçını kazansa bile puanı 68'e ulaşacak.

Trabzonspor'un şansının devam etmesi için Başakşehir'in puan kaybetmesi şart.

KALAN MAÇLAR

Başakşehir:

Kayserispor

Kasımpaşa (D)

Trabzonspor:

Konyaspor

Kayserispor (D)