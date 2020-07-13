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    Süper Lig'de puan durumu

    Süper Lig'de puan durumu

    Süper Lig'de 32. hafta geride kalırken, Başakşehir ve Trabzonspor'un mağlup olmasıyla birlikte iki takım arasındaki puan farkı 4 olarak devam etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 23:36
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    Süper Lig'de puan durumu

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesmeye devam ediyor...

    Ligin 32. haftası bugün oynanan önemli karşılaşmaların ardından sona erdi. Lider Başakşehir, Konyaspor deplasmanından 4-3'lük mağlubiyetle dönerken; ikinci sırada bulunan Trabzonspor da Denizli'de 2-1 mağlup oldu.

    PUAN FARKI 4

    Oynanan karşılaşmaların ardından Başakşehir 66 puanda kalırken, bordo-mavililer de 62 puanla ikinci sırada yer alıyor. Böylece, iki takım arasındaki puan farkı ise 4 olarak devam etti.

    Süper Lig'de puan durumu şu şekilde:

    Süper Lig'de puan durumu #1

    HAFTAYA KAZANIRSA ŞAMPİYON

    İstanbul ekibi, önümüzdeki hafta oynayacağı Kayserispor maçını kazanması halinde ise 69 puanla şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Bordo-mavililer kalan iki maçını kazansa bile puanı 68'e ulaşacak.

    Trabzonspor'un şansının devam etmesi için Başakşehir'in puan kaybetmesi şart.

    KALAN MAÇLAR

    Başakşehir:
    Kayserispor
    Kasımpaşa (D)

    Trabzonspor:
    Konyaspor
    Kayserispor (D)

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