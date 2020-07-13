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Süper Lig'de puan durumu
- Haber Merkezi
- 13.07.2020 - 23:36
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesmeye devam ediyor...
Ligin 32. haftası bugün oynanan önemli karşılaşmaların ardından sona erdi. Lider Başakşehir, Konyaspor deplasmanından 4-3'lük mağlubiyetle dönerken; ikinci sırada bulunan Trabzonspor da Denizli'de 2-1 mağlup oldu.
PUAN FARKI 4
Oynanan karşılaşmaların ardından Başakşehir 66 puanda kalırken, bordo-mavililer de 62 puanla ikinci sırada yer alıyor. Böylece, iki takım arasındaki puan farkı ise 4 olarak devam etti.
Süper Lig'de puan durumu şu şekilde:
HAFTAYA KAZANIRSA ŞAMPİYON
İstanbul ekibi, önümüzdeki hafta oynayacağı Kayserispor maçını kazanması halinde ise 69 puanla şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Bordo-mavililer kalan iki maçını kazansa bile puanı 68'e ulaşacak.
Trabzonspor'un şansının devam etmesi için Başakşehir'in puan kaybetmesi şart.
KALAN MAÇLAR
Başakşehir:
Kayserispor
Kasımpaşa (D)
Trabzonspor:
Konyaspor
Kayserispor (D)